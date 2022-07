La pillola preventiva contro la sbornia arriva in Europa

(Di venerdì 8 luglio 2022) Svegliarsi senza i postumi di unadopo una festa è ora possibile. Un'azienda svedese ha progettato delle pillole per curare l'hangover. Il farmaco si chiama Myrkl ed è appena stato messo in vendita nel Regno...

Pubblicità

Corriere della Sera

... ricordate che servono moltissimo frutta e verdura, specialmente in chiave. Colpo di ... Per seguire ladi Salute quotidiana "Colpo di calore nei bambini", clicca e ascolta qui . "...Il timore, adesso, è che si arrivi a mettere in discussione lae, soprattutto quella del "giorno dopo". Le organizzazioni anti aborto sostengono che il farmaco assunto dopo un ... Matrimoni gay, contraccezione: la Corte ora «rivedrà» gli altri diritti Dall'agenda del giudice falco per rivedere l'uso delle pillole al trumpiano che «salva» i viaggi, ma resta il discrimine dei soldi ...