Juventus, pressing su Molina: c’è l’intesa con l’esterno e con l’Udinese (Di venerdì 8 luglio 2022) Continua la ricerca di un esterno per la Juventus. Secondo quanto riportato da La Repubblica, i bianconeri sarebbero in forte pressing su Nahuel Molina dell’Udinese, per il quale i friulani chiedono 30 milioni di euro. Ci sono le intese di massima tra la Juventus e il classe 1998 argentino, e i due club continueranno a trattare nei prossimi giorni. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 8 luglio 2022) Continua la ricerca di un esterno per la. Secondo quanto riportato da La Repubblica, i bianconeri sarebbero in fortesu Nahueldel, per il quale i friulani chiedono 30 milioni di euro. Ci sono le intese di massima tra lae il classe 1998 argentino, e i due club continueranno a trattare nei prossimi giorni. SportFace.

Pubblicità

forumJuventus : (Cds) 'Juventus - Eintracht: ballano 5 milioni per Kostic, i bianconeri in pressing sul serbo visti i problemi per… - MarcelloChirico : Pressing #Juventus su #Zaniolo. Imminente contatto diretto tra dirigenze @juventusfc e @OfficialASRoma .Sempre più… - infoitsport : PRIMA PAGINA TUTTOSPORT - Juventus: Zaniolo vicino, pressing Koulibaly - Eurosport_IT : ? Napoli o Juventus? Koulibaly verso l'estero ?? Inter in pressing su Bremer ?? Il piano del Milan per De Ketelaere… - NapoliAddict : PRIMA PAGINA TUTTOSPORT - Juventus: Zaniolo vicino, pressing Koulibaly #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | Ar… -