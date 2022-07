Iss, il monitoraggio: Rt in crescita a 1,40. Tasso di occupazione in terapia intensiva sale a 3,5% (Di venerdì 8 luglio 2022) Aumenta l’indice di trasmissibilità e cresce l’incidenza dei casi Covid: nel periodo 15 giugno – 28 giugno 2022, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,40 (range 1,36-1,46), in aumento rispetto alla settimana precedente quando era 1,30 ed oltre la soglia epidemica. Boom dell’incidenza settimanale a livello nazionale: 1071 ogni 100.000 abitanti (1-7 luglio 2022) rispetto a 763 ogni 100.000 abitanti rispetto alla settimana precedente. Lo evidenzia il monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute sull’andamento dell’epidemia di Covid-19. Aumentano inoltre i ricoveri per Covid-19 sia in terapia intensiva sia nei reparti ordinari. Il Tasso di occupazione in terapia intensiva sale al 3,5% (rilevazione giornaliera Ministero della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) Aumenta l’indice di trasmissibilità e cresce l’incidenza dei casi Covid: nel periodo 15 giugno – 28 giugno 2022, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,40 (range 1,36-1,46), in aumento rispetto alla settimana precedente quando era 1,30 ed oltre la soglia epidemica. Boom dell’incidenza settimanale a livello nazionale: 1071 ogni 100.000 abitanti (1-7 luglio 2022) rispetto a 763 ogni 100.000 abitanti rispetto alla settimana precedente. Lo evidenzia ilsettimanale Iss-ministero della Salute sull’andamento dell’epidemia di Covid-19. Aumentano inoltre i ricoveri per Covid-19 sia insia nei reparti ordinari. Ildiinal 3,5% (rilevazione giornaliera Ministero della ...

