Inter; | Lukaku ad Appiano | in ritiro anche il belga

(Di venerdì 8 luglio 2022) Romeluinizia oggi la sua seconda avventura all'. Il centravantisi è presentato intorno alle 9 adGentile per iniziare la preparazione in vista dell'esordio in campionato ...

sportmediaset : ?? #Lukaku torna a Milano: eccolo appena arrivato all'aeroporto di Linate ???? Domani inizio ufficiale degli allename… - SimoneTogna : Romelu #Lukaku è (di nuovo) appena atterrato a Milano. Domani Big Rom si aggregherà al ritiro dell’#Inter (come #Lautaro e #correa). - SimoneTogna : #lukaku sbarca di nuovo a Milano. #inter - edoardo_cecchin : @wazzaCN @marifcinter @EItonMcCartney Lukaku Inter: è già rottura tra il giocatore e la tifoseria - 22stepsinside : @86_longo A momenti spende più l'inter per il prestito di lukaku -

Commenta per primo Certi amori non finiscono. Semplicemente ritornano, dopo giri immensi. Romelu, dopo la firma del nuovo contratto, riabbraccia oggi il mondo. Un anno dopo ricomincia da dove aveva lasciato. In meno c'è uno scudetto, quello che il Milan ha scucito all', e un ... Romelu Lukaku inizia oggi la sua seconda avventura all'Inter. Il centravanti belga si è presentato intorno alle 9 ad Appiano Gentile per iniziare la preparazione in vista dell'esordio in campionato de ...