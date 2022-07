Incidente sul lavoro a Roma, si stacca una lastra di marmo: operaio in fin di vita (Di venerdì 8 luglio 2022) Ancora un gravissimo Incidente sul lavoro a Roma, ancora un operaio in ospedale e in fin di vita. È successo questa mattina in viale Jonio, all’altezza del civico nr.245/a, nel quartiere di Montesacro: è qui che un operaio di 40 anni è stato soccorso e portato d’urgenza in ospedale. La dinamica dell’Incidente sul lavoro in viale Jonio Il 40enne stava svolgendo il suo lavoro munito di casco quando, improvvisamente, per cause ancora tutte da accertare è stato colpito alla testa da una lastra di marmo, che si era staccata dal balcone di un’abitazione al quinto piano. Lì dove erano in corso lavori di ristrutturazione. Come sta l’operaio L’operaio è stato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 8 luglio 2022) Ancora un gravissimosul, ancora unin ospedale e in fin di. È successo questa mattina in viale Jonio, all’altezza del civico nr.245/a, nel quartiere di Montesacro: è qui che undi 40 anni è stato soccorso e portato d’urgenza in ospedale. La dinamica dell’sulin viale Jonio Il 40enne stava svolgendo il suomunito di casco quando, improvvisamente, per cause ancora tutte da accertare è stato colpito alla testa da unadi, che si erata dal balcone di un’abitazione al quinto piano. Lì dove erano in corso lavori di ristrutturazione. Come sta l’L’è stato ...

