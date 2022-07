“Immunità di gregge impossibile”. La profezia di Pregliasco, travolto da Cruciani (Di venerdì 8 luglio 2022) Continua a salire il numero dei contagi da Omicron 5 e così sarà ancora almeno per due settimane, poi una tregua, un calo e di nuovo un'ondata. La previsione è del virologo Fabrizio Pregliasco, che ha parlato del Covid come di un problema “tutt'altro che archiviato. Ci sarà questa ondata ma anche altre. La speranza è che non arrivano varianti molto cattive, e quindi che le prossime saranno come le onde provocate da un sasso lanciato nello stagno, con la tendenza a ridursi”. Di questo passo, non si potrà parlare mai di Immunità di gregge con l'arrivo di sempre nuove varianti: “No. Questo virus che si modifica e che è così instabile ci frega andrà avanti a fasi alterne. Il nostro sistema immunitario riconosce l'identikit del cattivo, ma se il cattivo si camuffa, lo riconosciamo con minore efficacia. La stessa cosa che avviene per il ... Leggi su iltempo (Di venerdì 8 luglio 2022) Continua a salire il numero dei contagi da Omicron 5 e così sarà ancora almeno per due settimane, poi una tregua, un calo e di nuovo un'ondata. La previsione è del virologo Fabrizio, che ha parlato del Covid come di un problema “tutt'altro che archiviato. Ci sarà questa ondata ma anche altre. La speranza è che non arrivano varianti molto cattive, e quindi che le prossime saranno come le onde provocate da un sasso lanciato nello stagno, con la tendenza a ridursi”. Di questo passo, non si potrà parlare mai didicon l'arrivo di sempre nuove varianti: “No. Questo virus che si modifica e che è così instabile ci frega andrà avanti a fasi alterne. Il nostro sistema immunitario riconosce l'identikit del cattivo, ma se il cattivo si camuffa, lo riconosciamo con minore efficacia. La stessa cosa che avviene per il ...

