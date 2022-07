Il Napoli non molla la pista Broja: può arrivare in un caso (Di venerdì 8 luglio 2022) Il Napoli è pronto a iniziare ufficialmente la nuova stagione: dopo i due giorni di test fisici e visite mediche a Castel Volturno, nel primo pomeriggio la squadra partirà per il ritiro di Dimaro-Folgarida. Gli azzurri resteranno in Trentino Alto-Adige per quasi due settimane, tornando a Napoli martedì 19 luglio. In Val di Sole, mister Spalletti potrà già contare sui primi due acquisti Mathias Olivera e Khvicha Kvaratskhelia, ma il direttore sportivo Cristiano Giuntoli continua a muoversi per regalare a Spalletti altri giocatori. Armando Broja (FOTO – Getty Images) Il giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà, durante il programma “Sportitalia Mercato”, in onda su Sportitalia, ha fatto il punto sulla questione attaccanti in casa Napoli. Secondo quanto detto da Pedullà, Osimhen potrebbe essere cercato ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 8 luglio 2022) Ilè pronto a iniziare ufficialmente la nuova stagione: dopo i due giorni di test fisici e visite mediche a Castel Volturno, nel primo pomeriggio la squadra partirà per il ritiro di Dimaro-Folgarida. Gli azzurri resteranno in Trentino Alto-Adige per quasi due settimane, tornando amartedì 19 luglio. In Val di Sole, mister Spalletti potrà già contare sui primi due acquisti Mathias Olivera e Khvicha Kvaratskhelia, ma il direttore sportivo Cristiano Giuntoli continua a muoversi per regalare a Spalletti altri giocatori. Armando(FOTO – Getty Images) Il giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà, durante il programma “Sportitalia Mercato”, in onda su Sportitalia, ha fatto il punto sulla questione attaccanti in casa. Secondo quanto detto da Pedullà, Osimhen potrebbe essere cercato ...

