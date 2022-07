Il cane Bondo viene travolto da un' auto | il suo amico Nerino cerca disperatamente di soccorrerlo

(Di venerdì 8 luglio 2022) Un'amicizia spezzata per sempre. Sono immagini strazianti quelle che arrivano da Conversano, nel Barese, dove undi quartiere,, è statoe ucciso da un'. Secondo i volontari della Lega nazionale per la Difesa...

Telebari : Il cane Bondo investito e ucciso da un'auto a Conversano, l'amico Nerino prova a svegliarlo - #Bari #Notizie #News… -

Una volontaria della sezione locale della Lega Nazionale per la Difesa delsi è trovata sul luogo dell'incidente appena dopo che era avvenuto. Purtroppo"è morto sul colpo, non c'è stato ...Una 'stretta amicizia' spezzata per sempre, da un automobilista che non si è neppure fermato a prestare soccorso. E' la storia didi quartiere di Conversano, e del suo inseparabile amico Nerino. A raccontarla, sui social, sono i volontari della sezione locale della Lega nazionale per la Difesa del. Nella ...Questa è la storia, senza lieto fine, di Bondo e Nerino, due cagnolini di Conversano. Qualche anno fa, Bondo viene abbandonato e, nel vagare per strada, incontra Nerino. I due ...Il cane Bondo investito e ucciso da un'auto a Conversano, l'amico Nerino prova a svegliarlo - La triste storia virale sui social ...