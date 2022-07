Governo: Conte, 'ansia da strappo? Io sereno, M5S è forza responsabile' (Di venerdì 8 luglio 2022) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - ansia da 'strappo' dove averne subiti ben due da premier? "Io sono molto sereno, perché non sto dicendo che faccio cadere il Governo se non c'è il ponte di messina o se non si assumerà 300 esperti per il Pnrr". Nel documento presentato al premier Mario Draghi "c'è una responsabilità che non riguarda Giuseppe Conte, ma una forza politica che ha sempre agito con responsabilità; una forza, una comunità, che a volte fa confusione o può sembrare eccentrica, ma che ha ben chiaro cosa significa avere una responsabilità nei confronti degli italiani. Io e la mia comunità in questo siamo all'unisono, sulla stessa lunghezza d'onda", quella della "chiarezza politica". Così il leader del M5S Giuseppe Conte, intervenendo a Digithon 2020 a ... Leggi su iltempo (Di venerdì 8 luglio 2022) Roma, 8 lug. (Adnkronos) -da '' dove averne subiti ben due da premier? "Io sono molto, perché non sto dicendo che faccio cadere ilse non c'è il ponte di messina o se non si assumerà 300 esperti per il Pnrr". Nel documento presentato al premier Mario Draghi "c'è una responsabilità che non riguarda Giuseppe, ma unapolitica che ha sempre agito con responsabilità; una, una comunità, che a volte fa confusione o può sembrare eccentrica, ma che ha ben chiaro cosa significa avere una responsabilità nei confronti degli italiani. Io e la mia comunità in questo siamo all'unisono, sulla stessa lunghezza d'onda", quella della "chiarezza politica". Così il leader del M5S Giuseppe, intervenendo a Digithon 2020 a ...

