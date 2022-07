Gf Vip, Soleil festeggia il compleanno ma non invita Alex Belli: addio all’amore libero? (Di venerdì 8 luglio 2022) Dopo i baci, la chimica artistica e le decantate affinità, tra Alex Belli e Soleil Sorge l’idillio è finito subito. La finzione e la realtà si sono mescolate per poi finire in litigi accesi. Ad oggi, infatti, rimane un grande gelo e , a confermarlo, c’è stato il mancato invito di Soleil per Alex al suo 28° compleanno. Il 5 luglio, infatti, l’influencer ha festeggiato in Puglia, con il suo misterioso fidanzato, Carlo, degli amici e degli ex compagni di avventura del GF Vip, tra cui Alessandro Basciano, in consolle, e la compagna Sophie Codegoni. . Ma di Belli nessuna traccia. L’attore parmense, ha commento la vicenda al portale The Pipol Gossip, dicendo «Non c’è nessun “non invito. Eravamo e siamo in due parti completamente diverse». ha sentenziato ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 8 luglio 2022) Dopo i baci, la chimica artistica e le decantate affinità, traSorge l’idillio è finito subito. La finzione e la realtà si sono mescolate per poi finire in litigi accesi. Ad oggi, infatti, rimane un grande gelo e , a confermarlo, c’è stato il mancato invito diperal suo 28°. Il 5 luglio, infatti, l’influencer hato in Puglia, con il suo misterioso fidanzato, Carlo, degli amici e degli ex compagni di avventura del GF Vip, tra cui Alessandro Basciano, in consolle, e la compagna Sophie Codegoni. . Ma dinessuna traccia. L’attore parmense, ha commento la vicenda al portale The Pipol Gossip, dicendo «Non c’è nessun “non invito. Eravamo e siamo in due parti completamente diverse». ha sentenziato ...

Pubblicità

zazoomblog : Soleil Sorge compleanno: perché Alex Belli non c’era? Chi erano gli invitati del GF Vip? Chi erano gli assenti? -… - duca1072 : RT @xMEGx93: Perché non ha fatto il classico compleanno da super vip invitando tutti ma un semplice compleanno con i più stretti. Ma parlia… - infoitcultura : Gf Vip, Soleil festeggia il compleanno ma non invita Alex Belli: addio all'amore libero? - EdoardoManzel9 : Il compleanno di #Soleil infiamma la rete: ecco i vip che si scagliano contro di lei dopo il mancato invito alla fe… - infoitcultura : Gf Vip, Alfonso Signorini e Soleil Sorge ai ferri corti: cosa sta succedendo -