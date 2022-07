F1 | regolamento sprint race GP Austria 2022 | come funziona | sistema dei punti

Leggi su sportface

(Di venerdì 8 luglio 2022) Il mondiale di F1 si appresta a vivere l’ultimo weekend di gara, l’undicesimo della stagione, prima della sosta estiva. Si corre sul tracciato di Spielberg, è il GP disarà anche l’occasione in cui verrà riproposta la formula della, che si terrà il sabato. Una soluzione già testata nel 2021 e che è stata riconfermata anche per quest’anno in tre appuntamenti, la prima volta già ad Imola mentre l’ultima sarà in Brasile, seppur con qualche modifica rispetto allo scorso anno. Ecco quindi tutto quello che bisogna sapere in termini didi assegnazione dei. La presenza dellail sabato vuol dire che le qualifiche si terranno già il venerdì, e al contrario dello scorso anno, ...