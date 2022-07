Detrazioni e crediti d’imposta | online la guida Entrate per le dichiarazioni redditi 2022

Leggi su leggioggi

(Di venerdì 8 luglio 2022) Come di consueto sono arrivate anche quest’anno, nel pieno della stagione dichiarativa, le prime indicazioni dell’Agenzia dellesulleper l’anno 2021. La circolare n. 24 del 7 luglio ha fornito istruzioni precise a contribuenti, caf, patronati e intermediari su come gestire la questione delledelle spese in dichiarazione 730 e i relativi. In particolare su ritenute, oneri detraibili, deducibili edi imposta. Come chiarisce la stessa Agenzia, seguirà la pubblicazione di una seconda parte, relativa allepluriennali riguardanti gli immobili (recupero del patrimonio edilizio, sisma bonus, bonus verde, bonus facciate, ecobonus e ...