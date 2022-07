Dazn: dal 9 luglio sarà attivo il nuovo servizio clienti (Di venerdì 8 luglio 2022) Dazn potenzia il proprio Customer Care introducendo in Italia il servizio in persona raggiungibile tramite numero telefonico e canale WhatsApp per garantire al cliente un’assistenza sempre più puntuale e capillare. Da domani, l’utente potrà infatti richiedere assistenza a un operatore chiamando il numero telefonico o utilizzando il canale WhatsApp dedicato all’assistenza clienti. Entrambi saranno attivi durante la settimana e in occasione delle giornate di Campionato, a copertura della trasmissione dei principali eventi sportivi. Questo il commento di Stefano Azzi, CEO Dazn Italia: “Lo streaming di eventi live, di cui Dazn è leader a livello mondiale, sta rivoluzionando abitudini, comportamenti e standard di servizio. Ancora una volta l’Italia gioca un ruolo cruciale e di apripista. ... Leggi su sportface (Di venerdì 8 luglio 2022)potenzia il proprio Customer Care introducendo in Italia ilin persona raggiungibile tramite numero telefonico e canale WhatsApp per garantire al cliente un’assistenza sempre più puntuale e capillare. Da domani, l’utente potrà infatti richiedere assistenza a un operatore chiamando il numero telefonico o utilizzando il canale WhatsApp dedicato all’assistenza. Entrambi saranno attivi durante la settimana e in occasione delle giornate di Campionato, a copertura della trasmissione dei principali eventi sportivi. Questo il commento di Stefano Azzi, CEOItalia: “Lo streaming di eventi live, di cuiè leader a livello mondiale, sta rivoluzionando abitudini, comportamenti e standard di. Ancora una volta l’Italia gioca un ruolo cruciale e di apripista. ...

