(Di venerdì 8 luglio 2022) Ildi unè morto in un incidente avvenuto sulPerugia - Bettolle dove il mezzo è precipitato da un cavalcavia alle porte del capoluogo umbro. L'uomo, della zona, è ...

Euronews Italiano

Il conducente di unè morto in un incidente avvenuto sul raccordo Perugia - Bettolle dove il mezzo è precipitato da un cavalcavia alle porte del capoluogo umbro. L'uomo, della zona, è morto sul colpo. ...Traffico presso l'uscita Barletta Sud a causa di un incidente che ha visto coinvolti più mezzi. Al momento sono poche le informazioni note, sul posto sono intervenuti dueper il soccorso stradale. Si attendono ulteriori aggiornamenti. Carro attrezzi giù da raccordo, muore conducente (ANSA) - PERUGIA, 08 LUG - Il conducente di un carro attrezzi è morto in un incidente avvenuto sul raccordo Perugia-Bettolle dove il mezzo è precipitato da un cavalcavia alle porte del capoluogo umbro ...Eventi estivi organizzati nei mesi di luglio e agosto nel borgo marinaro, attenzione a come cambierà la viabilità perché scatteranno multe e rimozioni con il carro attrezzi. Nei mercoledì, dalle 20 al ...