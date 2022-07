Pubblicità

fisco24_info : Cambi: euro a 1,0167 dollari in avvio di giornata: Il cambio con lo yen è a 137,91 - ForexOnlineMeIt : Cambi: #euro a 0,8509 sterline alle 11.30 - Borsa Italiana - ForexOnlineMeIt : Cambi: #euro a 138,053 #yen alle 19.30 - Borsa Italiana - ForexOnlineMeIt : Cambi: #euro a 0,8457 sterline alle 19.30 - Borsa Italiana - ForexOnlineMeIt : Cambi: #euro ancora sui minimi sul #dollaro a 1,0208 - Tiscali Notizie -

Tiscali Notizie

L'è poco mosso questa mattina rispatto al dollaro. La moneta unica scambia a 1,0167 dollari contro 1,0162 dollari toccati ieri dopo la chiusura di Wall Street. Il cambio con lo yen è a 137,91. . 8 ...Sul mercato dei, l'resta debole a 1,0143 dollari e lo yen risale sotto quota 136 dollari. In deciso progresso il prezzo del gas, che ad Amsterdam avanza dell'8,4% a 185,4al ... Cambi: euro a 1,0167 dollari in avvio di giornata Si analizza un certificato Goldman Sachs che consente di investire indirettamente sul settore bancario, ossia con protezione e cedole.Il prezzo del gas ritraccia, ma sempre a livelli alti (177 euro). Petrolio Wti a 102 dollari il barile. I mercati aspettano oggi i dati sul mercato del lavoro Usa. In Asia shock per l'attentato all'ex ...