Caltanissetta | Antonello Montante condannato a 8 anni di carcere dalla Corte d’Appello Sconto di pena rispetto al primo grado

La Corte d'Appello di Caltanissetta ha condannato l'ex presidente di Sicindustria, Antonello Montante a 8 anni per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e accesso abusivo al sistema informatico. In primo grado era stato condannato a 14 anni. Sconto di pena per Antonello Montante, l'ex Presidente degli industriali siciliani, ritenuto a capo di un sistema di spionaggio. La Corte d'Appello di Caltanissetta dopo 8 ore di Camera di consiglio ha emesso il verdetto: Montante è stato condannato a otto anni, mentre lo scorso 15

