Calciomercato Sampdoria: in bilico il futuro di Murillo (Di venerdì 8 luglio 2022) . Il colombiano potrebbe lasciare Genova Il futuro di Jeison Murillo è ancora tutto da scrivere. Il difensore colombiano è rientrato alla Sampdoria dopo il prestito al Celta Vigo e si metterà a disposizione del tecnico Marco Giampaolo durante il ritiro estivo a Ponte di Legno. Su di lui, però, incombe il fantasma del Calciomercato. Il contratto in scadenza nel 2023 e l'oneroso ingaggio indirizzano la Sampdoria verso la cessione di Murillo. Qualora arrivassero proposte allettanti, spiega SampNews24.com. il direttore sportivo Daniele Faggiano non esiterebbe a valutarle. L'articolo proviene da Calcio News 24.

