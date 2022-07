Appello di Di Maio a Conte (senza citarlo): "La crisi un regalo a Putin" (Di venerdì 8 luglio 2022) "Facciamo un Appello alle forze politiche presenti in Parlamento, un Appello per l’Italia: lavoriamo con maturità e pianifichiamo un percorso che porti il governo alla fine della legislatura". La richiesta, rivolta a tutti i partiti, arriva da Luigi Di Maio, e dal suo nuovo gruppo Insieme per il Futuro. Un impegno ad andare fino in fondo, perchè diversamente il prezzo da pagare per l'Italia sarebbe troppo alto. Il ministro degli Esteri non lo cita, ma è chiaro il riferimento a Giuseppe Conte, ai suoi (pen)ultimatum e alle minacce di uscire dalla maggioranza. È lui al momento la principale fonte di tensione per il premier Draghi, che ha più volte detto che un'altra maggioranza non potrebbe esistere. "Le ambizioni dei partiti, in una fase storica come quella che stiamo vivendo, devono lasciare spazio alle priorità degli ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 8 luglio 2022) "Facciamo unalle forze politiche presenti in Parlamento, unper l’Italia: lavoriamo con maturità e pianifichiamo un percorso che porti il governo alla fine della legislatura". La richiesta, rivolta a tutti i partiti, arriva da Luigi Di, e dal suo nuovo gruppo Insieme per il Futuro. Un impegno ad andare fino in fondo, perchè diversamente il prezzo da pagare per l'Italia sarebbe troppo alto. Il ministro degli Esteri non lo cita, ma è chiaro il riferimento a Giuseppe, ai suoi (pen)ultimatum e alle minacce di uscire dalla maggioranza. È lui al momento la principale fonte di tensione per il premier Draghi, che ha più volte detto che un'altra maggioranza non potrebbe esistere. "Le ambizioni dei partiti, in una fase storica come quella che stiamo vivendo, devono lasciare spazio alle priorità degli ...

Pubblicità

TV7Benevento : Governo: appello Di Maio a forze politiche, 'deve andare avanti, non è momento egoismi' - - abbondio_silvio : RT @Michele_263: Pensavi che con Scilipoti e Razzi avevamo raggiunto il massimo...e no! mancava all'appello il GIUDA Di Maio. - Namast70961553 : RT @Michele_263: Pensavi che con Scilipoti e Razzi avevamo raggiunto il massimo...e no! mancava all'appello il GIUDA Di Maio. - Michele_263 : Pensavi che con Scilipoti e Razzi avevamo raggiunto il massimo...e no! mancava all'appello il GIUDA Di Maio. - TommyBrain : In collegamento con Canale Italia: appello per Assange. Crisi Ucraina. Di Maio e i Cinquestelle.' -