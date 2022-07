Amici, “Ho toccato il fondo”: solo adesso racconta tutta la verità (Di venerdì 8 luglio 2022) Dopo la partecipazione ad Amici racconta tutta la verità e lascia senza parole: “Ho toccato il fondo”, l’ex allievo si racconta A quasi due mesi dalla finalissima di Amici che ha decretato Luigi Strangis come vincitore dell’ultima edizione, gli allievi del seguitissimo talent stanno seminando i loro frutti fuori dalle mura scolastiche. Ad Amici, ballerine/o L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito soloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 8 luglio 2022) Dopo la partecipazione adlae lascia senza parole: “Hoil”, l’ex allievo siA quasi due mesi dalla finalissima diche ha decretato Luigi Strangis come vincitore dell’ultima edizione, gli allievi del seguitissimo talent stanno seminando i loro frutti fuori dalle mura scolastiche. Ad, ballerine/o L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sitoGossip.it.

Pubblicità

LallaLaLella : Rum Bevuto pochissimo, mai piaciuto. Poi ho dovuto fare la babysitter ad una mia compagna di classe in gita, ubriac… - tien1mistanotte : perché ha toccato la pagina di amici.. - lucasimonetti64 : @brusco_sandro @micheleboldrin Come se Boldrin e gli amici suoi non ne organizzassero a loro volta, di canee. Stavo… - MEcosocialista : @MarcoRizzoPC Mi è toccato pure segnarti. Altro che Compagno. Torna coi tuoi amici fascistello di caccapound. - MatteoPeterlon1 : @Edoardo2020 @FrankJack90 @Jpp692 Quindi se uno sa la lingua italiana, ha amici italiani, non ha mai toccato il suo… -