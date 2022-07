Aborto: il Parlamento Europeo ha detto sì all’inserimento del diritto di scelta nella carta dei diritti UE (Di venerdì 8 luglio 2022) Il Parlamento Europeo ha preso posizione su una questione che è ormai diventata di grande attualità, il diritto all’Aborto. La decisione arriva dopo l’annullamento da parte della Corte Suprema americana della sentenza Roe e. Wade, in vigore dal 1973, che consentiva alle donne di interrompere la gravidanza liberamente, anche in assenza di problemi di salute della gestante o del feto. In occasione della riunione plenaria che si è tenuta a Strasburgo il 7 luglio 2022, è stato dato il via libera alla risoluzione in cui l’Eurocamera “Condanna fermamente la regressione in materia di diritti delle donne e di salute sessuale”. L’obiettivo è quindi quello di inserire il diritto all’Aborto nella carta dei diritti fondamentali ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 8 luglio 2022) Ilha preso posizione su una questione che è ormai diventata di grande attualità, ilall’. La decisione arriva dopo l’annullamento da parte della Corte Suprema americana della sentenza Roe e. Wade, in vigore dal 1973, che consentiva alle donne di interrompere la gravidanza liberamente, anche in assenza di problemi di salute della gestante o del feto. In occasione della riunione plenaria che si è tenuta a Strasburgo il 7 luglio 2022, è stato dato il via libera alla risoluzione in cui l’Eurocamera “Condanna fermamente la regressione in materia didelle donne e di salute sessuale”. L’obiettivo è quindi quello di inserire ilall’deifondamentali ...

