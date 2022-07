Valencia | polverone mediatico su Gattuso per una sigaretta durante l’allenamento

(Di giovedì 7 luglio 2022) Ancora polemica trae i media spagnoli, dopo l’inizio dell’avventura da allenatore del. Questa volta, come riportato dal quotidiano “Las Provincias”, il tecnico calabrese è stato immortalato mentre fumava in campogli allenamenti unaelettronica. Il gesto ha scatenato così una polemica sui social e sui media, in cui viene fatto notare comenon sia un buon esempio per i giovani. SportFace.

SPAGNA - È iniziata la preparazione in vista della prossima Liga del Valencia di Gattuso. Si lavora duro, come è nello stile di Rino, che però questa volta fa parlare... (ANSA) - ROMA, 07 LUG - È cominciata la preparazione del Valencia di Rino Gattuso in vista della stagione calcistica entrante. Si lavora duro, ... Rino è finito nel mirino dei media spagnoli e del web per aver fumato una sigaretta elettronica durante la sessione di lavoro della squadra...