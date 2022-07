Un nuovo parcheggio multipiano a Ladispoli: la Giunta approva il progetto di fattibilità (Di giovedì 7 luglio 2022) Ladispoli – La Giunta comunale ieri mattina ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica di un parcheggio multipiano, previsto nell’area pubblica di vicolo Pienza, che potrà ospitare circa 350 automobili. “Questo progetto – ha commentato l’assessore ai lavori pubblici Veronica De Santis – è stato studiato per ridurre al massimo l’impatto paesaggistico nel contesto in cui potrebbe essere realizzato. Il parcheggio sarà costituito da un impianto a 3 piani fuori terra, con piano copertura a parcheggio e da 1 piano interrato. Al piano copertura gli stalli perimetrali saranno protetti da un pergolato a sostegno di una sistemazione a verde verticale, mentre le due file di stalli interne saranno coperte da ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 7 luglio 2022)– Lacomunale ieri mattina hato ilditecnico-economica di un, previsto nell’area pubblica di vicolo Pienza, che potrà ospitare circa 350 automobili. “Questo– ha commentato l’assessore ai lavori pubblici Veronica De Santis – è stato studiato per ridurre al massimo l’impatto paesaggistico nel contesto in cui potrebbe essere realizzato. Ilsarà costituito da un impianto a 3 piani fuori terra, con piano copertura ae da 1 piano interrato. Al piano copertura gli stalli perimetrali saranno protetti da un pergolato a sostegno di una sistemazione a verde verticale, mentre le due file di stalli interne saranno coperte da ...

