Trovati i corpi di altri 2 dispersi La procura | ' Era imprevedibile'

(Di giovedì 7 luglio 2022) I droni, gli unici che per ora battono la zona della valanga, sotto la calotta di ghiaccio in bilico sul pendio, hanno individuatoresti umani. I soccorritori li hanno recuperati, con rapidi ...

Con idei due dispersi recuperati ieri, ora il conto dei morti della Marmolada è salito a nove, ma solo quattro sono stati identificati: la trentina Liliana Bertoldi ed i veneti Flippo Bari, ...Ieri mattina sono statialtri due, probabilmente della stessa cordata e l'elenco dei morti è salito a nove, di cui cinque non ancora identificati. Recuperata anche una scarpa da donna, ...Altra attrezzatura tecnica, verosimilmente riconducibile a persone date attualmente per disperse, è stata ritrovata questa mattina in Marmolada ...Il procuratore esclude responsabilità. Con i droni individuati due cadaveri. Oggi la missione con i cani «Non c'è un agnello sacrificale per l'opinione pubblica, non lasceremo nulla di intentato, apri ...