Spezia, UFFICIALE: preso un difensore del Genoa (Di giovedì 7 luglio 2022) Nella mattinata odierna lo Spezia ha depositato in Lega il contratto di un nuovo tesserato proveniente a titolo definitivo dal Genoa: si tratta... Leggi su calciomercato (Di giovedì 7 luglio 2022) Nella mattinata odierna loha depositato in Lega il contratto di un nuovo tesserato proveniente a titolo definitivo dal: si tratta...

Pubblicità

acspezia : Tutto quello che c’è da sapere su mister Gotti ?????? - sportli26181512 : Spezia, UFFICIALE: preso un difensore del Genoa: Nella mattinata odierna lo Spezia ha depositato in Lega il contrat… - Spezia_1906 : UFFICIALE - Laurens #Serpe è un nuovo giocatore dello #Spezia: contratto depositato, andrà in prestito - pianetagenoa : UFFICIALE: il Genoa cede Serpe allo Spezia a titolo definitivo - - tcm24com : Ufficiale: Spezia, in difesa arriva Laurens Serpe dal Genoa #Serpe #Genoa #Spezia -