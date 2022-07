Silvana Erzembergher incapace di intendere e di volere | esce dal carcere la pensionata che sparò e uccise il vicino

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 7 luglio 2022) Lo scorso 28 aprilecon 4 colpi di pistola il suodi casa e ferì gravemente sua moglie: a breve71enne di Treviglio, lascerà ildove era stata portata fin dal primo momento in seguito alla consulenza psichiatrica voluta dal pubblico ministero, che le ha riconosciuto l’incapacità die di. La vicenda fece particolarmente scalpore per l’età dei soggetti coinvolti (la vittima, Luigi Casati, aveva 61 anni, e sua moglie Monica Leoni 57) e per un video, registrato da alcuni vicini, in cui si vedeva l’uomo accasciato a terra conche teneva ancora la pistola tra le mani. Vista l’incompatibilità del regime carcerario con lo stato di salute della 71enne, che però ...