Saric-Sampdoria, intesa totale con l’Ascoli: domani la chiusura (Di giovedì 7 luglio 2022) Calciomercato Sampdoria: domani la chiusura della trattativa con l’Ascoli per Saric. Le ultime sul centrocampista classe ’97 Dario Saric sarà il primo rinforzo della Sampdoria in vista della stagione 2022/23. Il centrocampista classe ’97 lascerà l’Ascoli in prestito con obbligo di riscatto e firmerà un triennale da 300mila euro con la società blucerchiata. Le parti hanno raggiunto oggi un’intesa totale e domani limeranno i dettagli dell’operazione. Possibili visite mediche nella mattinata di sabato, con Saric che potrebbe già aggregarsi alla squadra per la partenza verso Ponte di Legno. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 luglio 2022) Calciomercatoladella trattativa conper. Le ultime sul centrocampista classe ’97 Dariosarà il primo rinforzo dellain vista della stagione 2022/23. Il centrocampista classe ’97 lasceràin prestito con obbligo di riscatto e firmerà un triennale da 300mila euro con la società blucerchiata. Le parti hanno raggiunto oggi un’limeranno i dettagli dell’operazione. Possibili visite mediche nella mattinata di sabato, conche potrebbe già aggregarsi alla squadra per la partenza verso Ponte di Legno. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @sampdoria, si può già chiudere oggi per Dario #Saric ?? - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @sampdoria, per Dario #Saric si può chiudere già oggi - Glongari : #Sampdoria in chiusura il colpo #Saric dall’#Ascoli - SampNews24 : #Saric-#Sampdoria, intesa totale con l’#Ascoli: domani la chiusura della trattativa - PicenoTime : Ascoli Calcio, in dirittura d'arrivo l'importante trattativa con la Sampdoria per #Saric . I dettagli… -