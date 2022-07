Rosolino nella polemica per uno scatto dalla Marmolada: le scuse (Di giovedì 7 luglio 2022) polemica per una foto dalla Marmolada Dopo la tragedia della Marmolada anche Massimiliano Rosolino, suo malgrado, è finito nella polemica. L’ex campione di nuoto ha infatti postato una foto sorridente dalle montagne. Si è così scatenata una polemica per lo scatto visto come una forma di mancanza di rispetto. Rosolino ha dovuto scusarsi in un’intervista a Corriere della Sera: «La foto risale a una settimana fa, dunque ben prima della tragedia della Marmolada. L’ho messa perché sul profilo Instagram mi piace condividere il “vissuto” personale e i luoghi belli. Lungi da me l’idea di offendere o di ferire qualcuno: non mi sento un criminale. Ma di sicuro nel futuro starò più attento». Lo ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 7 luglio 2022)per una fotoDopo la tragedia dellaanche Massimiliano, suo malgrado, è finito. L’ex campione di nuoto ha infatti postato una foto sorridente dalle montagne. Si è così scatenata unaper lovisto come una forma di mancanza di rispetto.ha dovuto scusarsi in un’intervista a Corriere della Sera: «La foto risale a una settimana fa, dunque ben prima della tragedia della. L’ho messa perché sul profilo Instagram mi piace condividere il “vissuto” personale e i luoghi belli. Lungi da me l’idea di offendere o di ferire qualcuno: non mi sento un criminale. Ma di sicuro nel futuro starò più attento». Lo ...

