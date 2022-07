Roma, va in vacanza e provano a rubargli in casa: le ladre hanno 12 e 17 anni (Di giovedì 7 luglio 2022) Era in vacanza, spensierato. E non sapeva che a Roma, nella sua abitazione, qualcuno aveva tentato di entrare e di mettere a segno un colpo. Per fortuna ‘sventato’ dai condomini, che si sono accorti di tutto e hanno messo in fuga le ladre, che hanno 17 e 12 anni. Ieri pomeriggio, infatti, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Centro hanno bloccato le due minori, che poco prima che erano state viste entrare in uno stabile di via Mogadiscio. Chi sono le due baby ladre Le ladre prima hanno tentato il furto, poi quando i condomini si sono accorti di tutto hanno tentato la fuga. Ma, immediatamente, sono state bloccate. E dopo una perquisizione, i militari ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 7 luglio 2022) Era in, spensierato. E non sapeva che a, nella sua abitazione, qualcuno aveva tentato di entrare e di mettere a segno un colpo. Per fortuna ‘sventato’ dai condomini, che si sono accorti di tutto emesso in fuga le, che17 e 12. Ieri pomeriggio, infatti, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia diCentrobloccato le due minori, che poco prima che erano state viste entrare in uno stabile di via Mogadiscio. Chi sono le due babyLeprimatentato il furto, poi quando i condomini si sono accorti di tuttotentato la fuga. Ma, immediatamente, sono state bloccate. E dopo una perquisizione, i militari ...

