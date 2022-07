Programmi TV di stasera, giovedì 7 luglio 2022. Secondo appuntamento per ‘Summer Hits’ con Stefano De Martino e Andrea Delogu (Di giovedì 7 luglio 2022) Stefano De Martino e Andrea Delogu Rai1, ore 21.25: Don Matteo Fiction con Terence Hill, Nino Frassica. 12x06- Non Commettere Adulterio: Dopo qualche fallimentare tentativo, sembra che Ines e Sergio possano diventare una famiglia, grazie soprattutto all’aiuto di Anna. In caserma, i nostri devono risolvere un caso che coinvolge Sara Santonastasi, il nuovo capo procuratore, e un uomo uscito dal suo passato. Nino, intanto, deluso per una mancata promozione e offeso dal comportamento dei colleghi, pensa alle dimissioni e a una nuova carriera da influencer sul web con dei tutor d’eccezione: i The Jackal! Rai2, ore 21.20: Summer Hits Musicale. Seconda puntata del TIM Summer Hits, lo show musicale dell’estate di Rai 2 condotto in prima serata da Andrea Delogu e Stefano De ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 7 luglio 2022)DeRai1, ore 21.25: Don Matteo Fiction con Terence Hill, Nino Frassica. 12x06- Non Commettere Adulterio: Dopo qualche fallimentare tentativo, sembra che Ines e Sergio possano diventare una famiglia, grazie soprattutto all’aiuto di Anna. In caserma, i nostri devono risolvere un caso che coinvolge Sara Santonastasi, il nuovo capo procuratore, e un uomo uscito dal suo passato. Nino, intanto, deluso per una mancata promozione e offeso dal comportamento dei colleghi, pensa alle dimissioni e a una nuova carriera da influencer sul web con dei tutor d’eccezione: i The Jackal! Rai2, ore 21.20: Summer Hits Musicale. Seconda puntata del TIM Summer Hits, lo show musicale dell’estate di Rai 2 condotto in prima serata daDe ...

Pubblicità

zazoomblog : Guida TV: programmi di stasera giovedì 7 luglio 2022 - #Guida #programmi #stasera #giovedì - zazoomblog : Guida TV: programmi di stasera giovedì 7 luglio 2022 - #Guida #programmi #stasera #giovedì - thegard20360140 : Siccome sono personaggi pubblici, è bene leggere chi sono e chi li ha scelti, coloro che poi chiedono..: CHE PROGR… - AnnaMancini81 : Stasera in tv giovedì 7 luglio 2022, I programmi in onda - ParliamoDiNews : Guida Tv Giovedì 7 luglio 2022 i programmi di stasera i film in tv #CATALOGHI #guidatv #guidatvmediaset #guidatvrai… -