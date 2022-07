Michael Shannon debutta alla regia con l'adattamento della pièce Eric Larue (Di giovedì 7 luglio 2022) Michael Shannon racconterà l'AmErica delle stragi armate nelle scuole nel suo debutto alla regia, l'adattamento dell0opera teatrale Eric Larue. Michael Shannon farà il suo debutto alla regia con Eric Larue, un film basato sull'opera teatrale di Brett Neveu che ha debuttato nel 2002 all'A Red Orchid Theatre di Chicago, di cui Shannon è un membro fondatore. Neveu sta anche adattando la sceneggiatura. Le riprese di Eric Larue erano state programmate in Arkansas. Ma dal momento che il ribaltamento di Roe v Wade da parte della Corte Suprema ha innescato l'Atto 180 del 2019 ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 7 luglio 2022)racconterà l'Ama delle stragi armate nelle scuole nel suo debutto, l'dell0opera teatralefarà il suo debuttocon, un film basato sull'opera teatrale di Brett Neveu che hato nel 2002 all'A Red Orchid Theatre di Chicago, di cuiè un membro fondatore. Neveu sta anche adattando la sceneggiatura. Le riprese dierano state programmate in Arkansas. Ma dal momento che il ribaltamento di Roe v Wade da parteCorte Suprema ha innescato l'Atto 180 del 2019 ...

Pubblicità

kgburke3 : RT @CineFacts_: Debutta #MichaelShannon alla regia e prende posizione: le riprese previste in Arkansas si sono spostate in Carolina del Nor… - _movieswatch : È uscito il trailer di #Amsterdam di David O. Russell con protagonisti John David Washington, Margot Robbie e Chris… - Voto10 : Eric Larue: Michael Shannon pronto per il debutto dietro la macchina da presa - CineFacts_ : Debutta #MichaelShannon alla regia e prende posizione: le riprese previste in Arkansas si sono spostate in Carolina… - GianlucaOdinson : Michael Shannon debutterà alla regia con il film Eric Larue -