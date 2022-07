Mascherine a studenti, Gismondo: “Educano? Criteri da regime cinese. Così li distruggiamo psicologicamente, il virus non è solo a scuola” INTERVISTA (Di giovedì 7 luglio 2022) Nonostante l’estate il Covid non molla la presa, cosa ci dobbiamo aspettare per il futuro e quali ripercussioni per la scuola ma soprattutto per i nostri ragazzi? Ne abbiamo parlato con la Professoressa Maria Rita Gismondo, Direttore Responsabile del laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica bioemergenziale dell’ospedale Sacco di Milano. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 7 luglio 2022) Nonostante l’estate il Covid non molla la presa, cosa ci dobbiamo aspettare per il futuro e quali ripercussioni per lama soprattutto per i nostri ragazzi? Ne abbiamo parlato con la Professoressa Maria Rita, Direttore Responsabile del laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica bioemergenziale dell’ospedale Sacco di Milano. L'articolo .

Pubblicità

orizzontescuola : Mascherine a studenti, Gismondo: “Educano? Criteri da regime cinese. Così li distruggiamo psicologicamente, il viru… - LifeJoining : RT @MT_Meli_: Ma gli Elkann hanno restituito i soldi sottratti con la truffa delle mascherine non solo inutilizzabili, in quanto non confor… - tiziana_grasso : RT @MT_Meli_: Ma gli Elkann hanno restituito i soldi sottratti con la truffa delle mascherine non solo inutilizzabili, in quanto non confor… - roxibrass : RT @MT_Meli_: Ma gli Elkann hanno restituito i soldi sottratti con la truffa delle mascherine non solo inutilizzabili, in quanto non confor… - Fenice51585874 : RT @MT_Meli_: Ma gli Elkann hanno restituito i soldi sottratti con la truffa delle mascherine non solo inutilizzabili, in quanto non confor… -