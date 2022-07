Lory Del Santo | l’attacco di un ex naufrago | “Falsa | senza di lei stavamo meglio”

Leggi su biccy

(Di giovedì 7 luglio 2022) Quando è uscita da L’Isola dei FamosiDelha deciso di dire tutto quello che pensa dei suoi colleghi ex naufraghi. Le parole più dure sono state riservate a Luca Daffrè: “Di lui posso dire che è viscido, venduto, falso,di lui adesso sto. Ora la mia vita è migliorata. Diceva che gli facevo complimenti fisici per comprarmelo. Questa è una bugia e poi parlare con lui era deprimente, è un patetico”. Adesso anche Daffrè è tornato in Italia ed ha deciso di raccontare la sua versione. Il modello ha dato dellaalla Deled ha spiegato a Superguida Tv quello che sarebbe successo in Honduras. “Iniziamo dal concetto che la volpe che non arriva all’uva dice che è acerba. Appeno entro all’isola,inizia con una serie di complimenti: sei ...