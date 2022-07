Kyrgios-Nadal in tv domani: orario, canale e diretta streaming Wimbledon 2022 (Di giovedì 7 luglio 2022) Nick Kyrgios sfiderà Rafa Nadal nella semifinale del torneo di Wimbledon 2022. L’australiano ha superato in tre set Garin, spingendosi per la prima volta in carriera al penultimo atto di un major. Il maiorchino ha invece impiegato cinque set per avere la meglio di Fritz, lottando anche contro fastidi fisici che avevano rischiato di compromettere il suo match. Alla fine però si è imposto al tie-break del quinto, alimentando il sogno Grande Slam e tornando in semifinale a Wimbledon tre anni dopo l’ultima volta. PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMI Kyrgios e Nadal scenderanno in campo domani, venerdì 8 luglio sul Centre Court come secondo match dalle ore 14:30. La diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, che monitora il ... Leggi su sportface (Di giovedì 7 luglio 2022) Nicksfiderà Rafanella semifinale del torneo di. L’australiano ha superato in tre set Garin, spingendosi per la prima volta in carriera al penultimo atto di un major. Il maiorchino ha invece impiegato cinque set per avere la meglio di Fritz, lottando anche contro fastidi fisici che avevano rischiato di compromettere il suo match. Alla fine però si è imposto al tie-break del quinto, alimentando il sogno Grande Slam e tornando in semifinale atre anni dopo l’ultima volta. PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo, venerdì 8 luglio sul Centre Court come secondo match dalle ore 14:30. Latelevisiva sarà affidata a Sky Sport, che monitora il ...

Eurosport_IT : NADAL NON SI ARRENDE, MAI! ?????? Il maiorchino vince l'ennesima battaglia e raggiunge Kyrgios in semifinale! ????????… - FiorinoLuca : Difficile spiegare ciò che abbiamo visto oggi sul Centre Court: #Nadal sembrava a un passo dal ritiro nel secondo s… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS WIMBLEDON, NADAL SI ALLENA REGOLARMENTE Domani la semifinale contro Kyrgios #SkySport #SkyTennis #Nadal #Wimbledon - Friedkinismo2 : RT @GeorgeSpalluto: Ordine di gioco di domani. Dalle 14.30: Djokovic v Norrie A seguire Nadal-Kyrgios #wimbeldon - giovannipelazzo : Semifinali maschili, l'order of play di domani (venerdì): ?? Centre Court ?? 14.30 1?? [1] N. Djokovic ???? - [9] C.… -