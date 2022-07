Il songwriting «gaio» di Pop X live a Bergamo

Leggi su ecodibergamo

(Di giovedì 7 luglio 2022) Il collettivo trentino che ruota attorno alla voce di Davide Panizzi sarà a Edoné il prossimo 6 luglio alle 21.30 (ingresso gratuito) per D SIDE Festival. Mettendo in scena sul palco un rapporto con la musica che parte da un pretesto politico ben preciso: vietato prendersi sul serio. E non annoiarsi mai: «quando compongo, cerco sempre di divertirmi. O, almeno, quando ci riesco, penso di tirare fuori le canzoni più riuscite»