Il piano di Letta: “14esima per tutti”. È la metastasi dello statalismo (Di giovedì 7 luglio 2022) Come ampiamente riportato dalla stampa nazionale, Enrico Letta ho proposto di far ottenere a tutti i lavoratori italiani una sorta di quattordicesima mensilità. Questo ennesimo “miracolo” dei pani e dei pesci del terzo millennio, secondo il segretario del Pd, dovrebbe essere finanziato attraverso un congruo taglio del famigerato cuneo fiscale; mentre l’inevitabile buco nei conti pubblici verrebbe coperto in parte tassando gli extraprofitti delle imprese energetiche e il resto con una quota rilevante dell’extragettito dell’Iva. Manovra elettorale Di fatto si tratterebbe dell’ennesima manovra elettoralistica che determina, con un taglio strutturale del cuneo fiscale, un aggravio corrente nel bilancio pubblico, ma mettendo a copertura entrate straordinarie la cui durata è tutta una incognita. In sostanza, ci troviamo di fronte ad una delle tante ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 7 luglio 2022) Come ampiamente riportato dalla stampa nazionale, Enricoho proposto di far ottenere ai lavoratori italiani una sorta di quattordicesima mensilità. Questo ennesimo “miracolo” dei pani e dei pesci del terzo millennio, secondo il segretario del Pd, dovrebbe essere finanziato attraverso un congruo taglio del famigerato cuneo fiscale; mentre l’inevitabile buco nei conti pubblici verrebbe coperto in parte tassando gli extraprofitti delle imprese energetiche e il resto con una quota rilevante dell’extragettito dell’Iva. Manovra elettorale Di fatto si tratterebbe dell’ennesima manovra elettoralistica che determina, con un taglio strutturale del cuneo fiscale, un aggravio corrente nel bilancio pubblico, ma mettendo a copertura entrate straordinarie la cui durata è tutta una incognita. In sostanza, ci troviamo di fronte ad una delle tante ...

