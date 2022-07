Entry list Wta San Jose 2022: le partecipanti e le italiane presenti (Di giovedì 7 luglio 2022) L’Entry list del Wta 500 di San Jose 2022, evento in programma dall’1 al 7 agosto. La tunisina Ons Jabeur guida il seeding del torneo sul cemento nordamericano, seguita dalla spagnola Paula Badosa e dalla greca Maria Sakkari. Camila Giorgi è l’unica tennista azzurra presente nel main draw, che può vantare ben sette Top-10 in totale. Di seguito la lista completa delle iscritte al torneo di San Jose 2022. Entry list WTA SAN Jose 2022 1 Ons Jabeur 2 2 Paula Badosa 4 3 Maria Sakkari 5 4 Aryna Sabalenka 6 5 Karolina Pliskova 7 6 Danielle Collins 8 7 Garbiñe Muguruza 10 8 Coco Gauff 12 Daria Kasatkina 13 Veronika Kudermetova 21 Elena Rybakina 23 Madison Keys 24 Amanda Anisimova 25Camila Giorgi 27 Beatriz ... Leggi su sportface (Di giovedì 7 luglio 2022) L’del Wta 500 di San, evento in programma dall’1 al 7 agosto. La tunisina Ons Jabeur guida il seeding del torneo sul cemento nordamericano, seguita dalla spagnola Paula Badosa e dalla greca Maria Sakkari. Camila Giorgi è l’unica tennista azzurra presente nel main draw, che può vantare ben sette Top-10 in totale. Di seguito laa completa delle iscritte al torneo di SanWTA SAN1 Ons Jabeur 2 2 Paula Badosa 4 3 Maria Sakkari 5 4 Aryna Sabalenka 6 5 Karolina Pliskova 7 6 Danielle Collins 8 7 Garbiñe Muguruza 10 8 Coco Gauff 12 Daria Kasatkina 13 Veronika Kudermetova 21 Elena Rybakina 23 Madison Keys 24 Amanda Anisimova 25Camila Giorgi 27 Beatriz ...

