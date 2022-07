Dl Aiuti, sì alla fiducia. Ma alla Camera i grillini disertano in massa: Conte "sfiduciato"? (Di giovedì 7 luglio 2022) Il giorno successivo al vertice tra Giuseppe Conte e Mario Draghi, ecco la prima fiducia alla Camera sul Dl Aiuti. Quella fiducia che è sembrata quasi una provocazione del premier ai grillini: subito dopo il faccia a faccia e le richieste sul "cambio di metodo", oltre alla lettera con le 9 priorità grilline, ecco piovere la richiesta di fiducia su un provvedimento molto Contestato dai pentastellati. Ne sono seguite dichiarazioni infuocate di Conte, il quale ha spiegato di non aver firmato alcuna "cambiale in bianco" col premier e di voler riflettere sulla fiducia in Senato, dove potrebbe consumarsi il redde rationem. E intanto, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) Il giorno successivo al vertice tra Giuseppee Mario Draghi, ecco la primasul Dl. Quellache è sembrata quasi una provocazione del premier ai: subito dopo il faccia a faccia e le richieste sul "cambio di metodo", oltrelettera con le 9 priorità grilline, ecco piovere la richiesta disu un provvedimento moltostato dai pentastellati. Ne sono seguite dichiarazioni infuocate di, il quale ha spiegato di non aver firmato alcuna "cambiale in bianco" col premier e di voler riflettere sullain Senato, dove potrebbe consumarsi il redde rationem. E intanto, ...

