Devi affrontare la “Prova disciplinare per docenti assunti da GPS”? Preparati al colloquio finale con il corso intensivo a cura dei nostri esperti (Di giovedì 7 luglio 2022) La Prova disciplinare per i docenti assunti dalle GPS finalizzata all’immissione in ruolo si svolgerà entro il 31 luglio. Hai pochissimo tempo a disposizione per fare la differenza. Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato i quadri di riferimento per la valutazione della Prova disciplinare per i docenti assunti dalle GPS tramite la procedura straordinaria finalizzata all’immissione in ruolo. Si L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 7 luglio 2022) Laper idallefinalizzata all’immissione in ruolo si svolgerà entro il 31 luglio. Hai pochissimo tempo a disposizione per fare la differenza. Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato i quadri di riferimento per la valutazione dellaper idalletramite la procedura straordinaria finalizzata all’immissione in ruolo. Si L'articolo .

