Darren Cahill | “Sinner una tigre in gabbia | aspetta solo di essere liberata”

Novak Djokovic dice che Jannik Sinner gli somiglia e "ha ragione. Ma vado oltre. Come mentalità mi ricorda Hewitt: ha la stessa scintilla negli occhi, che non si vede spesso nel circuito. Jannik è una tigre in gabbia, aspetta solo di essere liberata in campo". Ne è convinto Darren Cahill, supercoach dell'altoatesino, che affianca Simone Vagnozzi. Per l'australiano, intervistato dal Corriere della Sera, la miglior qualità del classe 2001 è "la fiducia. La convinzione di poter arrivare al vertice di questo sport. Non è qualcosa che si impara: ci nasci. Forse gli deriva anche dal suo passato di sciatore. Sentii parlare per la prima volta di questo ragazzo italiano proprio qui a Wimbledon, da Riccardo Piatti che all'epoca lo allenava, ...

