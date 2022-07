Culturété L’estate nei siti e nei castelli della Valle d’Aosta | programma dal 9 al 17 luglio

(Di giovedì 7 luglio 2022) L’Assessorato dei Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio ricorda, di seguito, lazione prevista per il periodo dal 9 al 172022 nell’ambitorassegna. Sabato 9, alle 17, i bambini saranno gli ospiti d’onore al castello di Aymavilles dove potranno giocare con la storia ricostruendo uno speciale Album di famiglia alla ricerca dei personaggi che hanno abitato questa dimora nel corso del tempo. Prenotazione obbligatoria al numero +39 0165 906040 (tutti i giorni 9-19). In alternativa, sempre alle 17, è possibile scegliere il Castello Gamba, museo di arte moderna e contemporanea di Châtillon, dove l’attività Bimbi in Gamba! porterà i piccoli visitatori nel mondo del colore con Mario Schifano attraverso la scoperta di alcune opere dell’artista e la successiva ...

