Covid | il bollettino di oggi 7 Luglio 2022

(Di giovedì 7 luglio 2022) Diramato ilquotidiano sull’emergenzanel nostro paese. Dai dati registrati nelle ultime 24 ore, ci sono 107.240 nuovi casi di coronavirus a fronte di 378.250 tamponi effettuati (mentre il giorno prima l’incremento era stato di 107.786 su 380.035 test). Come riporta TGCOM24, nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 94 decessi (contro i 72 di mercoledì) per un totale, da inizio pandemia, che arriva a 168.864. In terapia intensiva sono ricoverati 343 pazienti (+18) mentre i guariti sono 55.629. Tasso di positività al 28,4% (stabile rispetto al dato del giorno prima). Segui ZON.IT su Google News.

Andiamo a vedere di seguito i dati del bollettino odierno a cura della Regione Puglia. Sono stati effettuati 30.097 test giornalieri per l'infezione da Covid-19 e sono stati individuati 8.826 nuovi casi. Questi sono i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA. SS. PP. della Regione Calabria. Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono distribuiti a: Sono 107.240 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore secondo il bollettino di oggi del Ministero della Salute.