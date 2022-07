CM com – Ribery | ‘Mondiali 2006? La Francia era più forte dell’Italia Per il Pallone d’Oro del 2013 successe qualcosa di strano’ | Serie A

(Di giovedì 7 luglio 2022) 2022-07-07 11:32:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Francksi è raccontato in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Dall’amore per l’Italia agli anni in Germania, passando per il Mondiale…: “Laera più, in finale giocammo meglio. Ma questo è il calcio. L’Italia era fortissima dal punto di vista mentale. Io fui sostituito da Trezeguet che sbagliò il rigore. Ma David aveva segnato il golden gol proprio contro l’Italia all’Europeo 2000. Sono cose che succedono. E se penso a quella parata di Buffon sul colpo di testa di Zidane, mamma mia”.– Suldel, assegnato a Ronaldo (con Messi secondo) dopo che il francese vinse tutto con ...

