Boomerissima | Alessia Marcuzzi parla del programma e svela come si svolgerà | “Mio figlio Tommaso con me”

(Di giovedì 7 luglio 2022)fra le pagine de Il Giornale hato di, ilche lei stessa ha scritto cucendolo su misura su sé e presentato a Rai2. “E’ unche mi sono cucita addosso, l’ho scritto da sola insieme ai miei autori. Si legge sul Giornale, ripreso da DavideMaggio.it. Quando ho finito di scrivere questomi sono detta che sarebbe stato giusto per Rai2. Sono andata da Stefano Coletta (direttore intrattenimento), ho bussato alla sua porta e gli ho fatto vedere un disegno dello studio che avevo immaginato e da lì è nato tutto”. Al suo fianco ci sarà ancheInzaghi, suoclasse 2001. “Farò di tutto per costringerlo. Del resto, l’idea delmi è venuta proprio ...

