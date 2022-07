Banche in rally | +3% per Piazza Affari

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 7 luglio 2022) (Adnkronos) – Giornata decisamente positiva perche, spinta dal comparto bancario e da quello energetico, ha terminato la giornata con il Ftse Mib che si è fermato a 21.558,07 punti, +3,04% rispetto al dato precedente. Tra i titoli del comparto oil, il future sul Brent sale del 4,8% a 105,5 dollari al barile, spicca il +24,3% di Saipem (sempre alla prese con l’aumento di capitale iperdiluitivo), il +10,13% di Tenaris ed il +2,7% registrato da Eni. Tra i bancari, Intesa Sanpaolo ha chiuso con un +3,99%, Bper Banca ha segnato un +5,18%, Banco Bpm un +6,15% ed UniCredit un +6,59%. Per quanto riguarda la banca diGae Aulenti, il Cda ha rimosso con effetto immediato l’Head of Italy, Niccolò Ubertalli. L’operazione potrebbe essere finalizzata a liberare una casella da utilizzare in caso di operazioni straordinarie ...