Autostrade, revocata la concessione per l’A24 e l’A25 al gruppo Toto. Patuanelli: “Provvedimento storico” (Di giovedì 7 luglio 2022) Il governo ha revocato al gruppo Toto la concessione all’autostrada dei Parchi, ovvero l’A24 (166 km da Roma a Teramo) e l’A25 (114 fino a Pescara). Era stata la stessa società di Toto a chiedere di cessare anticipatamente il contratto per l’impossibilità di ottenere i fondi necessari ai lavori di messa in sicurezza. “Il Provvedimento è storico e siamo molto soddisfatti. Io e il ministro Orlando abbiamo espresso soddisfazione. Finalmente si riequilibra il potere tra i concessionari e lo Stato”, ha detto il ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli. Per rimettere in sicurezza e ammodernare le tratte autostradali (costruite negli anni ’60) servono oltre 6 miliardi di euro. Il gruppo Toto ha un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) Il governo ha revocato allaall’autostrada dei Parchi, ovvero(166 km da Roma a Teramo) e(114 fino a Pescara). Era stata la stessa società dia chiedere di cessare anticipatamente il contratto per l’impossibilità di ottenere i fondi necessari ai lavori di messa in sicurezza. “Ile siamo molto soddisfatti. Io e il ministro Orlando abbiamo espresso soddisfazione. Finalmente si riequilibra il potere tra i concessionari e lo Stato”, ha detto il ministro delle Politiche Agricole Stefano. Per rimettere in sicurezza e ammodernare le tratte autostradali (costruite negli anni ’60) servono oltre 6 miliardi di euro. Ilha un ...

