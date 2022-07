41 bis | visita ‘Nessuno tocchi Caino’ a detenuti | interrogazione Fdi

(Di giovedì 7 luglio 2022) (Adnkronos) – “Da notizie di stampa apprendiamo che ad una delegazione dell’associazione radicaleè stato consentito il 7 e il 10 maggio scorsi di incontrare i boss mafiosial 41bis nelle carceri di Sassari e Nuoro. In questi istituti sono rinchiusi nelle sezioni di massima sicurezza boss del calibro di Leoluca Bagarella, Michele Zagaria, Domenico Gallico”. E’ quanto affermano i deputati di Fratelli d’Italia Wanda Ferro, segretario della Commissione parlamentare antimafia, Andrea Delmastro Delle Vedove, responsabile del Dipartimento Giustizia, e Salvatore Deidda, che hanno rivolto unaal ministro della Giustizia Marta Cartabia. Con la loroi parlamentari di Fratelli d’Italia hanno sollecitato al ministro Cartabia anche ...

Fino a maggio scorso, il foglio di autorizzazione rilasciato dal Dap impedeva la visita ai 41 bis. Con l'arrivo di Renoldi è stato creato un pericoloso precedente. La notizia, riportata dal 'Fatto Quotidiano', ha suscitato preoccupazione. "Con le visite autorizzate dal DAP a detenuti a regime 41 bis in carceri sarde di massima sicurezza nel mese di maggio, da parte di esponenti radicali e dell'Associazione Nessuno Tocchi Caino, di cui