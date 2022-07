Von der Leyen sul gas: «Prepariamoci al taglio totale delle forniture dalla Russia» (Di mercoledì 6 luglio 2022) L’Europa deve prepararsi all’eventualità di un taglio totale delle forniture di gas dalla Russia. Lo ha detto la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen parlando alla plenaria dell’Eurocamera. «Dobbiamo prepararci a ulteriori interruzioni delle forniture di gas, persino a un’interruzione completa della fornitura da parte della Russia», ha esordito. «Oggi, complessivamente, 12 Stati membri sono direttamente interessati da riduzioni parziali o totali della fornitura di gas. È evidente: Putin continua a usare l’energia come un’arma. Per questo la Commissione sta lavorando a un piano di emergenza europeo. Presenteremo questo piano e gli strumenti necessari entro la metà di luglio», ha concluso. Von ... Leggi su open.online (Di mercoledì 6 luglio 2022) L’Europa deve prepararsi all’eventualità di undi gas. Lo ha detto la presidente della Commissione Europea Ursula von derparlando alla plenaria dell’Eurocamera. «Dobbiamo prepararci a ulteriori interruzionidi gas, persino a un’interruzione completa della fornitura da parte della», ha esordito. «Oggi, complessivamente, 12 Stati membri sono direttamente interessati da riduzioni parziali o totali della fornitura di gas. È evidente: Putin continua a usare l’energia come un’arma. Per questo la Commissione sta lavorando a un piano di emergenza europeo. Presenteremo questo piano e gli strumenti necessari entro la metà di luglio», ha concluso. Von ...

