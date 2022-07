Vertice con Draghi | Conte | restiamo al governo ma serve discontinuità Decreto aiuti | si vota la fiducia

Pubblicità

sandrogozi : Il @SenatoStampa ha appena rarificato il trattato del Quirinale: 5 anni dopo il nostro lancio al Vertice di Lione,… - guerini_lorenzo : Costruttivo incontro con Min #Difesa???? Hulusi Akar, oggi al vertice intergovernativo Italia-Turchia: confronto su c… - ItalyMFA : #Turchia | Il Ministro @luigidimaio partecipa con il Presidente del Consiglio Mario #Draghi al vertice intergoverna… - globalistIT : - calabromilanist : @farted94 @russ_mario1 Anche Krunic può giocare in mediana. Secondo me verrà confermato l'assetto con cc a 3 con 2… -

... Giuseppe Conte , lasciando palazzo Chigi al termine dell'incontroil presidente del Consiglio, ... Il presidente 5 stelle prima delha riunito il Consiglio nazionale del Movimento da cui, ..."Dobbiamo intervenire a favore di famiglie e impreseun intervento straordinario, 200 euro di bonus non servono. Va tagliato il cuneo fiscale. Dobbiamo intervenire per i lavoratori e sul salario ...'La gestione della migrazione deve essere umana, equa ed efficace. Noi cerchiamo di salvare i migranti che si trovano nei mari nostri o quando ...All’ex premier servono risultati per placare gli eletti. E quasi contemporaneamente al faccia a faccia con il premier, a Napoli il Tribunale discuterà sul ricorso presentato da alcuni attivisti ...