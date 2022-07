Usare l’iPhone da bagnato? Presto potrebbe essere possibile (Di mercoledì 6 luglio 2022) Apple ha di recente depositato un interessante brevetto presso l’USPTO (US Patent and Trademark Office) che potrebbe consentire ai futuri utenti di iPhone di utilizzare il dispositivo in condizioni di bagnato. Gli smartphone sono progettati e costruiti per resistere a un po’ di umidità, ma, ad ogni modo, la maggior parte di questi tende a rovinarsi a contatto con la pioggia o addirittura sott’acqua. Questo rende difficile per gli utenti utilizzare il dispositivo con le dita bagnate o con un display bagnato. Così, il nuovo brevetto depositato da Apple suggerisce che i prossimi iPhone potrebbero adattarsi alle condizioni di umidità regolando in modo automatico il display, i pulsanti di controllo e i sensori. I sensori di pressione e umidità aiuteranno il device a rilevare ed eliminare eventuali falsi tocchi che ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 6 luglio 2022) Apple ha di recente depositato un interessante brevetto presso l’USPTO (US Patent and Trademark Office) checonsentire ai futuri utenti di iPhone di utilizzare il dispositivo in condizioni di. Gli smartphone sono progettati e costruiti per resistere a un po’ di umidità, ma, ad ogni modo, la maggior parte di questi tende a rovinarsi a contatto con la pioggia o addirittura sott’acqua. Questo rende difficile per gli utenti utilizzare il dispositivo con le dita bagnate o con un display. Così, il nuovo brevetto depositato da Apple suggerisce che i prossimi iPhonero adattarsi alle condizioni di umidità regolando in modo automatico il display, i pulsanti di controllo e i sensori. I sensori di pressione e umidità aiuteranno il device a rilevare ed eliminare eventuali falsi tocchi che ...

