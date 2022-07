Una Vita, anticipazioni dal 10 al 16 luglio 2022: la confessione di Valeria (Di mercoledì 6 luglio 2022) Valeria sarà protagonista nelle prossime puntate di Una Vita. La donna, secondo le anticipazioni della della soap spagnola in onda dal 10 al 16 luglio 2022 confesserà a David di ricambiare il suo amore, ma gli dirà che non può esserci nulla tra loro perché deve essere fedele a suo marito. Nel frattempo, Genoveva si recherà da lei e le farà capire di sapere tutto mentre Felipe parteciperà ad un pranzo a casa di Ramon, ma si sentirà a disagio. Intanto, Rosina e Hortensia si arrabbieranno con Pascual per aver vietato a Guillermo di frequentare Azucena. Trame Una Vita 10-16 luglio 2022: Genoveva minaccia velatamente David Ramon confesserà a José e a Liberto si essere lui l'autore dell'articolo che è stato pubblicato sul Noticiero Español, ma prometterà di ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 6 luglio 2022)sarà protagonista nelle prossime puntate di Una. La donna, secondo ledella della soap spagnola in onda dal 10 al 16confesserà a David di ricambiare il suo amore, ma gli dirà che non può esserci nulla tra loro perché deve essere fedele a suo marito. Nel frattempo, Genoveva si recherà da lei e le farà capire di sapere tutto mentre Felipe parteciperà ad un pranzo a casa di Ramon, ma si sentirà a disagio. Intanto, Rosina e Hortensia si arrabbieranno con Pascual per aver vietato a Guillermo di frequentare Azucena. Trame Una10-16: Genoveva minaccia velatamente David Ramon confesserà a José e a Liberto si essere lui l'autore dell'articolo che è stato pubblicato sul Noticiero Español, ma prometterà di ...

Pubblicità

CottarelliCPI : Giusta la sentenza per l'assassinio di Willy Monteiro Duarte, una giovane vita spezzata da una violenza stupida e i… - Agenzia_Ansa : Abusò di una bambina di 10 anni, e per questo un 35enne è stato condannato a 2 anni di carcere. La violenza avvenne… - 01Distribution : Una vita di coincidenze fatali, perdite e amori assoluti. Le prime immagini de #IlColibrì, diretto da… - Pasqual01350178 : @kiingg____ Se ti riferisci al ritiro siete fuori strada Tutte pagano per avere turismo garantito e pubblicità ind… - Stefaniaboh_ : @PaoloLeChat Le volte nella vita che ho rimpianto di non essere una signorina Trinciabue!! -